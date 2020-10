Gabriele Detti e Simona Quadarella positivi al coronavirus (Di martedì 20 ottobre 2020) . I due atleti sono asintomatici e si trovano in isolamento. LIVIGNO (SONDRIO) – . Come riportato da La Repubblica, la scoperta è stata fatta durante il raduno collegiale a Livigno. Gli atleti si sono sottoposti ai tamponi di controllo e dieci di loro hanno contratto il Covid-19. Oltre al livornese e alla romana, sono risultati positivi anche Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti e Alessio Proietti Colonna. Gli azzurri sono asintomatici e messi in isolamento nella struttura. Il raduno è stato annullato e la quarantena dovrà essere rispettata da tutti i convocati. Il coronavirus ‘colpisce’ anche il nuoto Sono dodici i casi di coronavirus nel nuoto italiano. Oltre ai dieci individuati nel ritiro di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) . I due atleti sono asintomatici e si trovano in isolamento. LIVIGNO (SONDRIO) – . Come riportato da La Repubblica, la scoperta è stata fatta durante il raduno collegiale a Livigno. Gli atleti si sono sottoposti ai tamponi di controllo e dieci di loro hanno contratto il Covid-19. Oltre al livornese e alla romana, sono risultatianche Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti e Alessio Proietti Colonna. Gli azzurri sono asintomatici e messi in isolamento nella struttura. Il raduno è stato annullato e la quarantena dovrà essere rispettata da tutti i convocati. Il‘colpisce’ anche il nuoto Sono dodici i casi dinel nuoto italiano. Oltre ai dieci individuati nel ritiro di ...

