Firenze non si ferma per l'emergenza, ha il più alto indice d'attrazione d'investimenti pubblici e privati. Lo dice Nardella

FIRENZE – «Firenze e’ una vera e propria citta’ in moto, in movimento, che neanche l’emergenza in atto sta per fortuna fermando. Anzi devo dire che l’interesse verso la nostra citta’ non si e’ affatto ...

Fiorentina, Iachini confermato. Commisso: "Ha la mia fiducia. Mai parlato con Sarri"

Adesso lui parlerà con la squadra, credo che la squadra sia forte e non si può pareggiare una gara come quella contro lo Spezia. Questa settimana parlerò con i giocatori, dobbiamo restare uniti.

