Fiorentina, Commisso: «Avanti con Iachini, mai stato in discussione» (Di martedì 20 ottobre 2020) Rocco Commisso ha parlato al termine del summit con la dirigenza della Fiorentina Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al termine del summit tra la dirigenza viola e Beppe Iachini. Al centro della riunione, proprio il futuro dell'allenatore dopo i recenti risultati. «Andiamo Avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news, ma sono voci che non esistono. I risultati contano, ma ho ribadito la mia fiducia nel mister. Con Sarri non c'è stato nessun incontro. Prandelli e Spalletti li ho incontrati a Palazzo Vecchio, ma non abbiamo parlato di panchina. Ultimatum a Iachini? Io non ne faccio e tra una settimana torno in ...

