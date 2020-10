Elettra Lamborghini sui social “Non può capitare”

Leggi su curiosauro

(Di martedì 20 ottobre 2020) Si è sposata solo qualche settimana fa con AfroJack, ma oraè al centro dell’attenzione per la sua presunta gravidanza. Vediamo insieme cosa ha rivelato la ricca ereditiera. View this post on Instagram Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre … L'articolosui“Non può capitare” Curiosauro.