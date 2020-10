Droga | sorpresi alla “rotonda dello spaccio” | in manette pusher africani

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un altro arresto, l’ennesimo, “rotondaspaccio”, ubicata a San Nicola la Strada (Caserta) lungo viale Carlo III, trafficata arteria che attraversa alcuni comuni del Casertano per terminare la sua corsa alle porta del capoluogo, a pochi passi dReggia Vanvitelliana. La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini del Gambia, di 28 e 25 anni, irregolari sul territorioStato, e già più volte arrestati per spaccio di hashish e marijuana, semprerotonda; sono stati i “Falchi” della Squadra Mobile di Caserta ha bloccare i due stranieri mentre spacciavano; è stato fermato anche un acquirente che ha subito consegnato la dose ai poliziotti. Qualche giorno fa i carabinieri arrestarono un ...

Colto in flagrante mentre cede droga a un cliente e per lo spacciatore scatta l’arresto. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado Squadra Antidroga stavano ...I poliziotti in borghese di Rifredi hanno denunciato un 25enne di origini nigeriane sorpreso a vendere una dose di eroina in via Pier Capponi a Firenze.