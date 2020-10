“Dpcm” seconda stagione primo episodio, una new entry: la mascherina (Di martedì 20 ottobre 2020) Diciamocelo, se c'è qualcuno che conosce alla perfezione i canoni della sceneggiatura, quello è il nostro premier Giuseppe(i) Conte. Domenica sera, con la nuova conferenza stampa, seconda stagione del... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 ottobre 2020) Diciamocelo, se c'è qualcuno che conosce alla perfezione i canoni della sceneggiatura, quello è il nostro premier Giuseppe(i) Conte. Domenica sera, con la nuova conferenza stampa,del...

RaiNews : Conte illustra il nuovo #Dpcm #coronavirus - PaoloConta : «La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato… - smilypapiking : RT @Linkiesta: Il decreto di Conte per chiudere la sagra della porchetta può forse sembrare eccessivo. Ma è un errore di prospettiva. E a… - GazzettaDelSud : “Dpcm” seconda stagione primo episodio, una new entry: la mascherina - deltavictor75 : RT @Nipelle1: In questa seconda fase della pandemia la movida si fa sugli autobus e all'ingresso e all'uscita dalle scuole!! #Dpcm -