Correa | “Giocare in Champions è stupendo Oggi vogliamo vincere per iniziare bene”

A pochi minuti dalla gara in Champions League contro il Borussia Dortmund, Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita. Queste le parole dell'attaccante della Lazio: "Giocare la Champions ed essere protagonista è la cosa più bella che possa capitare a un calciatore. Il periodo che stiamo vivendo non è il migliore, ma quando affrontiamo squadre di qualità facciamo sempre bene. Oggi vogliamo vincere per iniziare bene il girone."

