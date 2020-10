“Conte ti ha chiamato?” Selvaggia Lucarelli | fucilata a Fedez e Chiara Ferragni | “con tutto rispetto…”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Quando due personaggi socialmente e mediaticamente esposti comehanno contatti con il mondo della politica, automaticamente si scatena un putiferio. Figuriamoci poi se a contattare il cantante e la sua influentissima moglie è il premier Giuseppe Conte, che evidentemente ha ritenuto una buona mossa avvalersi anche del loro supporto per trasmettere ai giovani l'importanza di utilizzare la mascherina: questa è la considerazione che Palazzo Chigi ha degli under 30, forse immaginati come un branco di disadattati festaioli, mentre sono molto di meglio. Comunque la polemica sui Ferragnez è stata immancabile, tanto che pureha voluto dire la sua su quanto accaduto: “Conil rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede ...