Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni: “Abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata dal Presidente del Consiglio” (Di martedì 20 ottobre 2020) Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni. Il rapper parla sui social di una telefonata inaspettata da parte del Presidente del Consiglio che ha chiesto il suo aiuto e quello di sua moglie. Conte ha bisogno di personaggi molto seguiti dai giovanissimi che invitino il loro pubblico ad indossare la mascherina, e a farlo in modo corretto. Per sensibilizzare i giovani all’uso dei dispositivi di protezione individuale, il premier Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni, come racconta il cantante su Instagram in un paio di storie volte a questo obiettivo. Per uscire definitivamente ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)e a. Il rapper parla sui social di unada parte deldel Consiglio che ha chiesto il suoe quello di sua moglie.ha bisogno di personaggi molto seguiti dai giovanissimi che invitino il loro pubblico ad indossare la mascherina, e a farlo in modo corretto. Per sensibilizzare i giovani all’uso dei dispositivi di protezione individuale, il premiere a, come racconta il cantante su Instagram in un paio di storie volte a questo obiettivo. Per uscire definitivamente ...

trash_italiano : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. - stanzaselvaggia : Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non d… - fanpage : Il premier #Conte chiede aiuto a Fedez per sensibilizzare all'uso della mascherina - blondiequeenn : RT @trash_italiano: Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. https://t.… - patriziagatto3 : RT @04Carmen20: #Conte : il PdC che dà sicurezza ... il portavoce è #Casalino e chiede aiuto a #Fedez e la #Ferragni Voi che pensate a eco… -