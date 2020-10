"Come è arrivata in tv Elisabetta Gregoraci": Striscia picchia durissimo sull'ex di Flavio Briatore (Di martedì 20 ottobre 2020) è tra le donne più chiacchierate del momento, Elisabetta Gregoraci. E così, puntualmente, finisce nel mirino di Striscia la Notizia, che le dedica un servizio nella puntata in onda su Canale 5 martedì 20 ottobre. Che servizio? Presto detto, il famigerato Fatti e Rifatti, tutto dedicato alla protagonista assoluta di questo Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini, sempre su Canale 5. E così via alla solita carrellata di immagini e gaffe, con parecchie battute sul suo rapporto di Elisabetta con Flavio Briatore. "Del resto non è approdata di certo in tv grazie alle sue conoscenze...", dicono Ficarra e Picone, maliziosi, prima di far vedere la celeberrima gaffe della Gregoraci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020); tra le donne più chiacchierate del momento,. E così, puntualmente, finisce nel mirino dila Notizia, che le dedica un servizio nella puntata in onda su Canale 5 martedì 20 ottobre. Che servizio? Presto detto, il famigerato Fatti e Rifatti, tutto dedicato alla protagonista assoluta di questo Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini, sempre su Canale 5. E così via alla solita carrellata di immagini e gaffe, con parecchie battute sul suo rapporto dicon. "Del resto non; approdata di certo in tv grazie alle sue conoscenze...", dicono Ficarra e Picone, maliziosi, prima di far vedere la celeberrima gaffe della...

borghi_claudio : ****** BREAKING NEWS ****** LA SPAGNA RIFIUTA I PRESTITI DEL RECOVERY FUND - reportrai3 : Come ha scelto Attilio #Fontana i componenti della sua giunta? Il presidente della Regione Lombardia avrebbe un con… - matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - nickpan21 : @marany72 @emmevilla @alexvespi @matteograndi @gloquenzi @RobertoBurioni @Cartabellotta @RobiVil @IlPaoloGiordano… - MURATMIHCIOGLU : @Pietro_6868 Mediaset e' un po' enigmatico per me, non ho potuto sistemare come ne approffitare in modo ottimo ?? Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Come è Coronavirus, quando finirà la pandemia? Che cosa dice la storia Corriere della Sera Il Viminale spiega i criteri secondo i quali i sindaci potranno chiudere alcune aree della movida

Con la circolare del Viminale i sindaci sanno, da stasera, quali sono i criteri seguendo i quali potranno chiudere le aree della movida ...

Juventus, Pirlo: "Era importante partire con una vittoria"

Sull'esordio di Chiesa, Pirlo spiega: "E' un giocatore adatto per quello che abbiamo in mente: ricopre un ruolo da quarto centrocampista, vogliamo che sia offensivo il più possibile. Dybala ha bisogno ...

Con la circolare del Viminale i sindaci sanno, da stasera, quali sono i criteri seguendo i quali potranno chiudere le aree della movida ...Sull'esordio di Chiesa, Pirlo spiega: "E' un giocatore adatto per quello che abbiamo in mente: ricopre un ruolo da quarto centrocampista, vogliamo che sia offensivo il più possibile. Dybala ha bisogno ...