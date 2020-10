Burioni elogia Conte | “Fedez è come Elvis | ha fatto bene a chiamarlo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – “Ho avuto una telefonata inaspettata siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto l’aiuto da parte mia e di mia moglie. Per esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, sull’uso delle mascherine. Siamo in una situazione molto delicata e non possiamo permetterci un nuovo lockdown. Entra in gioco la responsabilità individuale di ciascuno di noi e con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario che abbiamo vissuto negli scorsi mesi”: queste le parole del rapper Fedez su Instagram che, in un sol colpo, ci dà notizia di essere referente diretto del Governo e che se c’è un’ondata di contagi non è per le patetiche misure di sicurezza messe in campo del governo, ma è una “responsabilità personale”.: ...