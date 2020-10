Ag. Insigne: “Si sta allenando in gruppo, è pronto per essere convocato” (Di martedì 20 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sarà Gattuso a decidere se Insigne potrà tornare tra i convocati, ma penso sia pronto perché si sta allenando in gruppo. Non credo che Lorenzo possa essere considerato un problema per la squadra, c’è qualche stupido che fa statistiche contro di lui, mentre a Totti, Del Piero, Zanetti o Maldini cose di questo tipo non sono mai accadute. È un atteggiamento che non mi piace, ma parlandone si dà molta importanza. Si tratta di pochi stupidi, per il resto Insigne è il giocatore più amato. L'articolo Ag. Insigne: “Si sta allenando in gruppo, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sarà Gattuso a decidere sepotrà tornare tra i convocati, ma penso siaperché si stain. Non credo che Lorenzo possaconsiderato un problema per la squadra, c’è qualche stupido che fa statistiche contro di lui, mentre a Totti, Del Piero, Zanetti o Maldini cose di questo tipo non sono mai accadute. È un atteggiamento che non mi piace, ma parlandone si dà molta importanza. Si tratta di pochi stupidi, per il restoè il giocatore più amato. L'articolo Ag.: “Si stain, ...

