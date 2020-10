Wanda Nara Instagram, il selfie post allenamento è esplosivo: «The number one!» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Wanda Nara si trova nella sua villa extra lusso di Parigi, acquista per poter rimanere vicino a suo marito Mauro Icardi, giocatore del Psg. La showgirl ha pensato bene di condividere con i suoi oltre 7 milioni di followers un momento della sua quotidianità. Wanda si è scattata un selfie dall’alto dopo un all’allenamento direttamente dal bagno di casa sua. Lo scatto su Instagram ha immediatamente catturato l’attenzione degli ammiratori, i quali lo hanno invaso di like. Non c’è nulla da fare, Wanda sa come risultare irresistibile agli occhi dei fan. Lei è la donna che tutti vorrebbero al proprio fianco. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram stories: il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020)si trova nella sua villa extra lusso di Parigi, acquista per poter rimanere vicino a suo marito Mauro Icardi, giocatore del Psg. La showgirl ha pensato bene di condividere con i suoi oltre 7 milioni di followers un momento della sua quotidianità.si è scattata undall’alto dopo un all’direttamente dal bagno di casa sua. Lo scatto suha immediatamente catturato l’attenzione degli ammiratori, i quali lo hanno invaso di like. Non c’è nulla da fare,sa come risultare irresistibile agli occhi dei fan. Lei è la donna che tutti vorrebbero al proprio fianco. Leggi anche –>stories: il ...

milanecon : Chi non si tromberebbe Wanda Nara o è gay o mente. Spiace, le regole non le faccio io - Davide_kun85 : RT @ruiu19: Che cosa c’è dietro al tweet di Wanda Nara dopo il derby? Ne parleremo alle 23 su @QSVS_Official con @StefanoDonati27 e @Giuli… - ruiu19 : Che cosa c’è dietro al tweet di Wanda Nara dopo il derby? Ne parleremo alle 23 su @QSVS_Official con… - zazoomblog : Wanda Nara selfie e lato A in primissimo piano: esplosivo a dir poco – FOTO - #Wanda #selfie #primissimo #piano: - cgbaldi : RT @MilanNewsit: Il derby è rossonero, Wanda Nara: 'Congratulazione ai miei amici del Milan' -