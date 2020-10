Traffico Roma del 19-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione po’ colregistrato in queste ore nessuna segnalazione sul raccordo e consolari fa eccezione la Prenestina appena lizzata da un incidente incidente che sta provocando code nelle due direzioni tra il raccordo anulare l’abitato di Colle monfortani abbiamo rallentamenti di diamanti da sulla Cassia tra la Giustiniana via di Grottarossa è in via della Pineta City nella zona del gemelli la polizia locale Ci signora ancora un incidente a Montesacro in viale Jonio all’altezza di via Monte Cassino inevitabili le ripercussioni al centro ricordiamo che per lavori Cesare Battisti via IV Novembre sono percorribili soltanto in direzione di Piazza Venezia Piazza Venezia ilè fatto proseguire verso via del Corso via del Plebiscito lungo via del Foro ...