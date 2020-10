Temptation Island: scontro durissimo sui social tra Anna Boschetti e Valeria Liberati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le due ex protagoniste del programma hanno litigato sui social e non sono state molto carine tra di loro. Ecco che cosa è successo Temptation Island: duro scontro tra Valeria e Anna Lo scorso luglio Filippo Bisciglia ha condotto Temptation Island con protagoniste quattro coppie nip e due coppie vip. Tra le fidanzate c’erano Anna Boschetti e Valeria Liberati ed entrambe hanno fatto molto discutere per il loro comportamento e per la loro relazione rispettivamente con Andrea e Ciavy. Vi ricordate? Anna voleva a tutti i costi il matrimonio e un figlio con Andrea. Spesso le sue dichiarazioni, quasi sempre sui soldi e la posizione economica del compagno, hanno ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le due ex protagoniste del programma hanno litigato suie non sono state molto carine tra di loro. Ecco che cosa è successo: durotraLo scorso luglio Filippo Bisciglia ha condottocon protagoniste quattro coppie nip e due coppie vip. Tra le fidanzate c’eranoed entrambe hanno fatto molto discutere per il loro comportamento e per la loro relazione rispettivamente con Andrea e Ciavy. Vi ricordate?voleva a tutti i costi il matrimonio e un figlio con Andrea. Spesso le sue dichiarazioni, quasi sempre sui soldi e la posizione economica del compagno, hanno ...

opificioprugna : Uomini e donne magazine è in edicola con l'editoriale su temptation Island. Non so a voi, ma a me spaventa più dei… - GioMazzeo70 : RT @ilvocio: Ma un Dpcm per sospendere ‘sti programmi demenziali del tipo Temptation Island, GFV ecc ecc... no, eh? Giovanna Mazzeo @GioMa… - irbag98 : @ilPandoso Mi sembra una di Temptation Island - hrdcrimar : RT @Skell182: Zequila ospite al #GFVIP per ricordarci che con le aspettative puntiamo sempre troppo in alto, e quindi di stare sereni anche… - Skell182 : Zequila ospite al #GFVIP per ricordarci che con le aspettative puntiamo sempre troppo in alto, e quindi di stare se… -