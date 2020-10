Speranza, ok a ipotesi misure restrittive Lombardia (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 19 OTT - "Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore". ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 19 OTT - "Sono d'accordo sull'dipiùin. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore". ...

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia ... E' quanto ha dichiarato all'Ansa il ministro della Salute Roberto Speranza. (ANSA).

