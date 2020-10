Soleil Sorge sbugiarda ancora Iconize e lo accusa | “Ha picchiato il suo ex” | Barbara d’Urso senza parole

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo le scuse in diretta tv a Live – Non è la d’Urso per la sua finta aggressione omofoba, l’influencerè nuovamente finito nel mirino delle critiche di. La showgirl che aveva smascherato il piano di Marco Ferrero a Pomeriggio 5 attaccail suo ex amico: “Non credo a quello che... L'articoloe lo: “Hail suo ex”,d’Ursoproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.