Serie C 2020/2021, girone C: 0-0 tra Avellino e Juve Stabia nel derby campano (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ terminato 0-0 il posticipo della quinta giornata del girone C della Serie C 2020/2021 tra Avellino e Juve Stabia. Un derby campano tutt’altro che noioso nonostante il risultato a reti bianche, con entrambe le squadre che hanno creato diverse occasioni da rete specie nel primo tempo. Un punto a testa quindi in classifica, dove entrambe sia gli irpini che le vespe adesso sono a quota 7 punti (due partite in meno per l’Avellino) in piena zona playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – La partita inizia subito su ritmi elevati, l’Avellino spinge forte ma al 4′ rischia tantissimo in contropiede. Golfo infatti si lancia a tu per tu con Forte, che però ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ terminato 0-0 il posticipo della quinta giornata delC dellatra. Untutt’altro che noioso nonostante il risultato a reti bianche, con entrambe le squadre che hanno creato diverse occasioni da rete specie nel primo tempo. Un punto a testa quindi in classifica, dove entrambe sia gli irpini che le vespe adesso sono a quota 7 punti (due partite in meno per l’) in piena zona playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – La partita inizia subito su ritmi elevati, l’spinge forte ma al 4′ rischia tantissimo in contropiede. Golfo infatti si lancia a tu per tu con Forte, che però ...

