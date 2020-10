Scontro tra Ezio Greggio e un ex fan. “Non fai più ridere da 30 anni”. E l’attore lo insulta: “Sembri una rolata di vitello” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fresco di “critiche” per l’uscita della sua ultima fatica da attore (il chiaccheratissimo “Lockdwon all’italiana”), Ezio Greggio ha deciso di postare sul suo Twitter una foto che lo ritrae insieme al debuttante regista 71enne Enrico Vanzina e alla collega Paola Minaccioni (nel film è la moglie di Greggio, ndr). “Io con Paola ed Enrico Vanzina regista di Lockdwon all’italiana una bella commedia al cinema in questi giorni. Grazie a tutti gli amici che lo hanno già visto e mi hanno scritto dei bellissimi complimenti“, twitta Greggio. Complimenti che deve avere ricevuto soltanto dagli amici. Sì, perché il film aveva già destato parecchio scalpore prima ancora che uscisse al cinema. Le prime polemiche sono nate quando era uscita la ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fresco di “critiche” per l’uscita della sua ultima fatica da attore (il chiaccheratissimo “Lockdwon all’italiana”),ha deciso di postare sul suo Twitter una foto che lo ritrae insieme al debuttante regista 71enne Enrico Vanzina e alla collega Paola Minaccioni (nel film è la moglie di, ndr). “Io con Paola ed Enrico Vanzina regista di Lockdwon all’italiana una bella commedia al cinema in questi giorni. Grazie a tutti gli amici che lo hanno già visto e mi hanno scritto dei bellissimi complimenti“, twitta. Complimenti che deve avere ricevuto soltanto dagli amici. Sì, perché il film aveva già destato parecchio scalpore prima ancora che uscisse al cinema. Le prime polemiche sono nate quando era uscita la ...

