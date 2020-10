Salviamo la Formula 1 che così com' è non piace a nessuno

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020)la1Il politicamente corretto sta uccidendo la1. Lo dicono gli ascolti televisivi già da qualche anno e a nulla valgono gli effetti speciali, rei secondo molti spettatori di trasformare l'evento in un pessimo film di fantascienza, e alcune scelte ormai discusse da tempo come quella, funesta, di utilizzare motori turbo-ibridi, un vero regalo all'industria dell'automobile tedesca in epoca di dieselgate. E da ultima, qualche anno fa, la decisione di eliminare dalla griglia di partenza le ombrelline, le ragazze immagine che nulla facevano di male accanto ai piloti se non aizzare l'invidia di qualche racchia perbenista. Il punto; che una gara, soprattutto se estrema come dovrebbe essere la1, di politicamente corretto non può aver nulla per definizione. ...