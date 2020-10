Nuova moda dello show business | “I bambini “non binari”? I più richiesti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Londra, 19 ott – Loanticipa sempre le mode o a volte ce le ficca nel gozzo a forza. Basta vedere una qualsiasi serie Netflix per rendersi conto che se la vita reale corrispondesse al cast di una qualsiasi produzione il 70% della popolazione mondiale sarebbe Lgbt. E un famoso talent manager britannico ci rende più chiara la situazione, dic Parola d’ordine: “Non binari e di una minoranza etnica” Mark Jermin, fondatore della Mark Jermin Management and Stage Schools del Regno Unito, ha spiegato che i direttori del casting stanno spingendo per una maggiore diversità tra isullo schermo. Jermin, che rappresenta attori adulti e, ha raccontato di come ha recentemente inviato un cliente adolescente “non binario” a un’audizione per un direttore ...