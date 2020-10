Myriam Catania, lacrime in diretta per l’incidente: “Una macchina mi ha preso in pieno” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha visto uscire dalla casa Myriam Catania in lacrime ma contenta di riabbracciare di nuovo suo figlio Jacques ed il compagno Quentin Kammermann. La nota attrice nonché famosa doppiatrice dopo l’eliminazione è stata ospite negli studi di Barbara D’Urso a Domenica Live. Insieme al compagno ha raccontato la sua esperienza vissuta all’interno della casa confidando alla conduttrice e ai telespettatori del programma quanto forte ed emozionante sia stata l’avventura televisiva appena terminata. L’intervista ha poi riaperto un capito della sua vita molto doloroso. Negli studi di Canale 5 Myriam non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricordato il grave incidente di cui è stata vittima diversi anni fa. Il ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha visto uscire dalla casainma contenta di riabbracciare di nuovo suo figlio Jacques ed il compagno Quentin Kammermann. La nota attrice nonché famosa doppiatrice dopo l’eliminazione è stata ospite negli studi di Barbara D’Urso a Domenica Live. Insieme al compagno ha raccontato la sua esperienza vissuta all’interno della casa confidando alla conduttrice e ai telespettatori del programma quanto forte ed emozionante sia stata l’avventura televisiva appena terminata. L’intervista ha poi riaperto un capito della sua vita molto doloroso. Negli studi di Canale 5non è riuscita a trattenere lequando ha ricordato il grave incidente di cui è stata vittima diversi anni fa. Il ...

