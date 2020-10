Migliaia di No Mask in piazza a Londra, tra loro il fratello di Corbyn: "Basta lockdown"" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel primo giorno in cui Londra è stata posta sotto un nuovo semi lockdown, con nuove e più severe restrizioni che sono state messe in atto, Migliaia di manifestanti No Mask sono scesi in piazza per ... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel primo giorno in cuiè stata posta sotto un nuovo semi, con nuove e più severe restrizioni che sono state messe in atto,di manifestanti Nosono scesi inper ...

Accuse a medici e rivendicazione della propria libertà, ma anche insinuazioni ad una dittatura sanitaria e dubbi sulla validità delle leggi. Sono questi alcuni punti che delineano la nostra realtà, or ...

“Tra i manifestanti no mask in piazza a Roma c’era anche lei, Sara Cunial, deputato della Repubblica fuoriuscita dal M5S. Stiamo vivendo una pandemia che ...

