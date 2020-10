‘Live – Non è la D’Urso’, Iconize svela (finalmente) tutta la verità dietro la finta aggressione omofoba (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la furia scatenata in Barbara D’Urso domenica scorsa, ieri sera Iconize è stato ospite di Live – Non è La D’urso. Il noto influencer, dopo tanto chiacchiericcio e dopo un Tapiro D’Oro ricevuto da Striscia La Notizia, ha avuto modo di chiarire finalmente quanto accaduto in merito alla presunta aggressione omofoba che lo ha visto protagonista, messa in discussione da quella che era la sua migliore amica, ossia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza ha, infatti, rivelato che non vi sarebbe stata nessuna violenza nei confronti di Iconize, ma che quel livido in viso sarebbe frutto di un surgelato che l’influencer si sarebbe tirato in faccia proprio per inscenare tutto. Ecco le parole di Marco Ferrero ieri in trasmissione: Io sono ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la furia scatenata in Barbara D’Urso domenica scorsa, ieri seraè stato ospite di Live – Non è La D’urso. Il noto influencer, dopo tanto chiacchiericcio e dopo un Tapiro D’Oro ricevuto da Striscia La Notizia, ha avuto modo di chiarirequanto accaduto in merito alla presuntache lo ha visto protagonista, messa in discussione da quella che era la sua migliore amica, ossia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza ha, infatti, rivelato che non vi sarebbe stata nessuna violenza nei confronti di, ma che quel livido in viso sarebbe frutto di un surgelato che l’influencer si sarebbe tirato in faccia proprio per inscenare tutto. Ecco le parole di Marco Ferrero ieri in trasmissione: Io sono ...

GrandeFratello : Questa sera rivivi gli anni ‘20 con noi! Ti aspettiamo su MediasetExtra, live su Mediaset Play e su tutti i nostri… - acmilan : ??? DERBY TIME ?? Tune in tomorrow for our LIVE pre-derby build-up ahead of #InterMilan, don’t miss it! ?? Siamo g… - team_world : Il 7 novembre si terrà un concerto virtuale DA NON PERDERE. Perché? ? a salire sul palco è #NiallHoran ? la venue… - _Unbeliebubble : RT @pentagonitaly: So che al momento non abbiamo il migliore dei mood, ma pensate che domani abbiamo altissime probabilità di dare la nostr… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, #Iconize svela (finalmente) tutta la verità dietro la finta aggressione #omofoba -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non B2BIG® Live 2020: il 23 e 24 ottobre a Bologna torna l'evento dell'anno sul marketing B2B in Italia, con un tema speciale Fortune Italia