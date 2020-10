L’allarme del capo del Cts Miozzo: «Ospedali già in sovraccarico. I mezzi pubblici sono più pericolosi della scuola» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non fa giri di parole Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione di Coronavirus, «le strutture sanitarie rischiano di giungere alla saturazione». Soprattutto in alcune regioni. All’indomani del record assoluto di nuovi positivi registrati in Italia (+11.705), secondo Miozzo diventa «urgente e prioritario» rafforzare la medicina territoriale, coinvolgendo anche i medici di medicina generale e i pediatri che vorranno contribuire. «Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, di sovraccarico dei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio», ha dichiarato in un’intervista di Fiorenza Sarzanini al ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non fa giri di parole Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione di Coronavirus, «le strutture sanitarie rischiano di giungere alla saturazione». Soprattutto in alcune regioni. All’indomani del record assoluto di nuovi positivi registrati in Italia (+11.705), secondodiventa «urgente e prioritario» rafforzare la medicina territoriale, coinvolgendo anche i medici di medicina generale e i pediatri che vorranno contribuire. «Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, didei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio», ha dichiarato in un’intervista di Fiorenza Sarzanini al ...

