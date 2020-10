Il principe Filippo | «i dubbi» e «un’amicizia intima» prima di sposare la regina Elisabetta

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il principe Filippo, prima di sposare la regina Elisabetta, era «pieno di dubbi». Parola della biografa Ingrid Seward che nel suo nuovo libro – «Prince Philip Revealed: A Man of His Century» – porta alla luce alcuni aneddoti legati allo storico marito della sovrana. In primis, una relazione «emotivamente intima» («anche se non sessuale», chiarisce il Daily Mail) con la scrittrice inglese Daphne Du Maurier.