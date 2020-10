Genoa, in campo 22 giorni dopo il Napoli: 7 giocatori ancora positivi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non è ancora finita l’emergenza sanitaria del Genoa, in campo questa sera 22 giorni dopo la la sua ultima partita Il Genoa questa sera torna in campo contro il Verona per il posticipo della 4a giornata di Serie A. I rossoblù hanno disputato la loro ultima partita 22 giorni fa contro il Napoli. L’emergenza per il tecnico Rolando Maran dato che 7 giocatori sono ancora positivi al coronavirus e dall’esplosione del focolaio, come segnala Il Secolo XIX, la squadra ha lavorato a ranghi completi solo per tre allenamenti. Formazione, quindi, rimaneggiata con Goran Pandev che in attacco sarà affiancato dall’uzbeko Eldor Shomurodov. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non èfinita l’emergenza sanitaria del, inquesta sera 22la la sua ultima partita Ilquesta sera torna incontro il Verona per il posticipo della 4a giornata di Serie A. I rossoblù hanno disputato la loro ultima partita 22fa contro il. L’emergenza per il tecnico Rolando Maran dato che 7sonoal coronavirus e dall’esplosione del focolaio, come segnala Il Secolo XIX, la squadra ha lavorato a ranghi completi solo per tre allenamenti. Formazione, quindi, rimaneggiata con Goran Pandev che in attacco sarà affiancato dall’uzbeko Eldor Shomurodov. Leggi su ...

