Elisabetta Gregoraci infastidita, nuovo palo per Pierpaolo: "Basta, ho dei corteggiatori fuori…"

Elisabetta Gregoraci dopo avere "illuso" Pierpaolo Pretelli, sta cercando, in ogni modo, di fargli capire che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip c'è qualcuno pronto ad aspettarla (ed i ripetuti colpetti al petto ne sono la viva dimostrazione). nuovo palo per Pierpaolo Pretelli: "Ho dei corteggiatori", Elisabetta Gregoraci infastidita Dopo la serata karaoke di...

