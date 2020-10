Da mercoledì l' ingresso ai licei dalle 9

SmorfiaDigitale : Da mercoled l'ingresso ai licei dalle 9 - Ultima Ora - baldo_nicola_tn : RT @DolomitiVolley: Il nuovo Dpcm: da mercoledì al 13 novembre niente gare giovanili e allenamenti individuali, 'salvi' (per ora) gli altri… - zazoomblog : Decreto del presidente del Consiglio dei ministri TESTO Firmato da Giuseppe Conte il dpcm le nuove misure di contra… - DolomitiVolley : Il nuovo Dpcm: da mercoledì al 13 novembre niente gare giovanili e allenamenti individuali, 'salvi' (per ora) gli a… - USDOpitergina : L'ANTICIPO DEL SABATO / ALL'OPITERGIUM ARRIVA LA GODIGESE Si gioca il 17 ottobre alle 15:30. Inoltre mercoled -

Ultime Notizie dalla rete : mercoledì ingresso

TGCOM

Milano, 18 ott 11:23 - (Agenzia Nova) - Nelle tre notti consecutive di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 22-5 e dalle 22 di sabato 24 alle 7 di domenica... (com) ...Il balletto dei numeri segnala una epidemia ancora in crescita, ma che non è fuori controllo. Aumentano ancora i positivi, di 11.705, in termini assoluti sono di meno che negli ultimi giorni (ieri ...