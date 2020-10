Cotto e Mangiato, ricetta 19 ottobre 2020: torta salata patate e trota affumicata (Di lunedì 19 ottobre 2020) ricetta golosa di partenza a Cotto e Mangiato. Oggi torta salata con patate e trota affumicata. La ricetta Per preparare la ricetta avrai bisogno di: 800 grammi di patate280 grammi di crescenza150 grammi di trota affumicata2 sfoglie1 UovoLattePreparazione Lessare le patate tagliate a fette sottilmente. Quando saranno pronte adagiarle sulla sfoglia. Poi coprire le patate con crescenza e trota affumicata, dunque coprire con la seconda sfoglia. Sbattere un uovo con un goccio di latte e spennellare la superficie della sfoglia. Bucherellare e mettere in forno a 200 gradi per venti minuti. Se ti ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020)golosa di partenza a. Oggicon. LaPer preparare laavrai bisogno di: 800 grammi di280 grammi di crescenza150 grammi di2 sfoglie1 UovoLattePreparazione Lessare letagliate a fette sottilmente. Quando saranno pronte adagiarle sulla sfoglia. Poi coprire lecon crescenza e, dunque coprire con la seconda sfoglia. Sbattere un uovo con un goccio di latte e spennellare la superficie della sfoglia. Bucherellare e mettere in forno a 200 gradi per venti minuti. Se ti ...

