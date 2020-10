Coronavirus: si aggravano le condizioni di Saeb Erekat, “è in coma” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si sono aggravate le condizioni di salute di Saeb Erekat attuale segretario generale dell’Olp e storico capo negoziatore palestinese, che nelle scorse settimane ha contratto il Coronavirus. Secondo l’ospedale Hadassah di Gerusalemme dove è ricoverato da ieri, Erekat è “intubato” e si trova “in coma” a causa di difficoltà respiratorie.L'articolo Coronavirus: si aggravano le condizioni di Saeb Erekat, “è in coma” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si sono aggravate ledi salute diattuale segretario generale dell’Olp e storico capo negoziatore palestinese, che nelle scorse settimane ha contratto il. Secondo l’ospedale Hadassah di Gerusalemme dove è ricoverato da ieri,è “intubato” e si trova “in coma” a causa di difficoltà respiratorie.L'articolo: siledi, “è in coma” MeteoWeb.

CanesiCarlo : #covidioti story: x la pellegrini c'è speranza ?? ha detto ha preso una tachipirina e ora gola e testa sono passate… - ohanabiba : Tra poco devo ricominciare il tirocinio che avevo interrotto per via del coronavirus, ma in questi giorni è uscito… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggravano Coronavirus: si aggravano le condizioni di Saeb Erekat, “è in coma” Meteo Web Coronavirus, ecco il decreto anti-movida. Sindaci potranno chiudere vie e piazze, l'ira di Decaro: uno scaricabarile

Chiusure temporanee, una sorta di «coprifuoco» deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibi ...

Il decreto, i dubbi: che ne sarà dell’attività in piscina?

Il nuovo dpcm governativo, le vecchie paure. E riecco Vincenzo Spadafora, il ministro dello sport, ovvero quello della Riforma: "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché i ...

Chiusure temporanee, una sorta di «coprifuoco» deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibi ...Il nuovo dpcm governativo, le vecchie paure. E riecco Vincenzo Spadafora, il ministro dello sport, ovvero quello della Riforma: "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché i ...