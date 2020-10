Coronavirus | Maria Rita Gismondo | “Il Dpcm è un giusto compromesso | un simil-lockdown avrebbe generato il disastro”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Le nuove misure” in, “che non sono molto diverse da quelle in atto, sono iltra la necessità non creare il disastro economico e quella di tentare un contenimento dell’avanzare delle infezioni” da Covid-19 in Italia. Questa l’opinione di, a capo del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Ho gradito il fatto che non siano stati decisi inasprimentiperché veramente sarebbe stato un disastro“, spiega all’Adnkronos Salute l’esperta, convinta che “senza una buona economia non avremmo mai una buona sanità”. Più che ...