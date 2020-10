Coronavirus, ci sono individui che non si ammalano anche se convivono con un positivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Coronavirus è un nemico abile e difficile da contrastare, proprio per questo si sta cercando di mettere in campo ogni possibile arma per riuscire a sconfiggerlo. Nel corso di questi mesi ad esempio si è notto che vi sono individui che non contraggono il Covid nemmeno convivendo con una persona malata “Hanno mangiato insieme, vissuto insieme, dormito insieme. Eppure non si sono ammalati. Perché? Esiste un gene che conferisce una protezione dal Covid?”. A provare a spiegarlo a Repubblica Giuseppe Novelli, professore di genetica medica dell’università di Tor Vergata, uno dei più attivi genetisti italiani “E’ difficile spiegare che due o più persone che vivono fianco a fianco non si contagino, che in un convento o in una Rsa qualcuno si infetti e il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilè un nemico abile e difficile da contrastare, proprio per questo si sta cercando di mettere in campo ogni possibile arma per riuscire a sconfiggerlo. Nel corso di questi mesi ad esempio si è notto che viche non contraggono il Covid nemmeno convivendo con una persona malata “Hanno mangiato insieme, vissuto insieme, dormito insieme. Eppure non siammalati. Perché? Esiste un gene che conferisce una protezione dal Covid?”. A provare a spiegarlo a Repubblica Giuseppe Novelli, professore di genetica medica dell’università di Tor Vergata, uno dei più attivi genetisti italiani “E’ difficile spiegare che due o più persone che vivono fianco a fianco non si contagino, che in un convento o in una Rsa qualcuno si infetti e il ...

stanzaselvaggia : Mi sono posta una domanda semplice: perché io ho meno tempo per andare in tv dei politici e dei virologi? - sole24ore : Coronavirus, deficit triplicato negli Stati Uniti. I nuovi poveri sono 8 milioni - RegLombardia : #LNews sono 2.975 i nuovi positivi con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6%. Approfondiment… - wisesocietyit : Cosa significa sanificazione e quali sono i prodotti da utilizzare per rendere la propria casa un luogo sicuro? Ecc… - montan56 : RT @Cartabellotta: Le scialuppe di salvataggio della #Covid_19 sono #tamponi e sistema di tracciamento e isolamento. Non le terapie intensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Coronavirus, deficit triplicato negli Stati Uniti. I nuovi poveri sono 8 milioni Il Sole 24 ORE Le parole del consulente del governo in merito al tracciamento

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute ed ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato un’intervista La Repubblica nella quale ha parlato di una terza ondata covid, ...

Covid, otto casi positivi a Taino - VerbanoNews

Occorre essere consapevoli che il virus circola, che non è una semplice influenza e che su soggetti deboli o immunodepressi può essere devastanti». Non dobbiamo però averne paura, la paura fa perdere ...

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute ed ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato un’intervista La Repubblica nella quale ha parlato di una terza ondata covid, ...Occorre essere consapevoli che il virus circola, che non è una semplice influenza e che su soggetti deboli o immunodepressi può essere devastanti». Non dobbiamo però averne paura, la paura fa perdere ...