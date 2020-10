Confcommercio Udine omaggia Enzo Cainero, patron delle tappe del Giro (Di martedì 20 ottobre 2020) Il mandamento di Confcommercio Udine, con il consigliere Gianni Lerussi, ha consegnato a Enzo Cainero, storico organizzatore delle tappe Fvg del Giro d’Italia di ciclismo, una manifattura tessile di Manifriulane quale ringraziamento per l’attività di promozione della città e di tutto il territorio regionale che deriva dalla corsa.Ieri sono inoltre stati appesi i 1.000 palloncini rosa dell’iniziativa congiunta con Confartigianato per salutare la carovana del Giro. «Un’occasione importante di visibilità per Udine, le sue attività commerciali e di pubblico esercizio – commenta il presidente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan –. La nostra ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il mandamento di, con il consigliere Gianni Lerussi, ha consegnato a, storico organizzatoreFvg deld’Italia di ciclismo, una manifattura tessile di Manifriulane quale ringraziamento per l’attività di promozione della città e di tutto il territorio regionale che deriva dalla corsa.Ieri sono inoltre stati appesi i 1.000 palloncini rosa dell’iniziativa congiunta con Confartigianato per salutare la carovana del. «Un’occasione importante di visibilità per, le sue attività commerciali e di pubblico esercizio – commenta il presidente mandamentale diGiuseppe Pavan –. La nostra ...

Udine saluta il Giro con 1.000 palloncini rosa grazie a Confcommercio e Confartigianato

Sono esattamente 1.000 i palloncini che verranno appesi lunedì mattina, 19 ottobre, sui pali della luce delle vie della città attraversate dai ciclisti, al via della sedicesima tappa di martedì 20, lu ...

