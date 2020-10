Casi, altro record (11.705). Milano osservata speciale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Andrea Cuomo Calano i tamponi (146.541). Il direttore dell'Ats: "Qui la situazione è critica, serve l'aiuto di tutti" Una domenica bestiale. Con numeri che fanno paura. E l'aggravante del giorno festivo, che stavolta non ha messo il coperchio alla pentola ribollente dei numeri. Ieri sono aumentati i contagi (dai 10.925 di sabato a 11.705) malgrado la diminuzione dei tamponi messi a referto: 146.541 contro i 165.837 di sabato. Inevitabilmente l'indice di positività, che mette in relazione i nuovi Casi rispetto ai test fatti, si impenna passando dal 6,59 per cento di sabato al 7,99 di ieri. Se si considera il dato settimanale, statisticamente più affidabile, c'è poco da ridere. Nella settimana che si è appena chiusa sono stati registrati 53.986 nuovi contagi (la settimana precedente erano stati 29.622 e l'aumento è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Andrea Cuomo Calano i tamponi (146.541). Il direttore dell'Ats: "Qui la situazione è critica, serve l'aiuto di tutti" Una domenica bestiale. Con numeri che fanno paura. E l'aggravante del giorno festivo, che stavolta non ha messo il coperchio alla pentola ribollente dei numeri. Ieri sono aumentati i contagi (dai 10.925 di sabato a 11.705) malgrado la diminuzione dei tamponi messi a referto: 146.541 contro i 165.837 di sabato. Inevitabilmente l'indice di positività, che mette in relazione i nuovirispetto ai test fatti, si impenna passando dal 6,59 per cento di sabato al 7,99 di ieri. Se si considera il dato settimanale, statisticamente più affidabile, c'è poco da ridere. Nella settimana che si è appena chiusa sono stati registrati 53.986 nuovi contagi (la settimana precedente erano stati 29.622 e l'aumento è ...

Si sono verificati 21 decessi. I tamponi effettuati sono stati 30.981, per un totale complessivo di 2.502.284. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi posit ...

