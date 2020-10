Brusaferro sulle restrizioni: “Necessarie per appiattire la curva dei contagi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità approva le ultime misure annunciate dal premier Conte. “Se il trend degli ultimi giorni venisse confermato – prosegue Brusaferro – il rischio di chiusura aumenta”. Silvio Brusaferro prova a spiegare la bontà dei provvedimenti presi negli ultimi giorni dal Governo. La curva dei contagi continua a salire in maniera … L'articolo Brusaferro sulle restrizioni: “Necessarie per appiattire la curva dei contagi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità approva le ultime misure annunciate dal premier Conte. “Se il trend degli ultimi giorni venisse confermato – prosegue– il rischio di chiusura aumenta”. Silvioprova a spiegare la bontà dei provvedimenti presi negli ultimi giorni dal Governo. Ladei contagi continua a salire in maniera … L'articolo: “Necessarie perladei contagi” proviene da www.meteoweek.com.

Brusaferro: «Intervenire subito per evitare boom esponenziale dei contagi. La scuola? È sicura»

Silvio Brusaferro è presidente dell’Istituto superiore di Sanità ed è uno dei membri del Comitato tecnico scientifico che proprio ieri si è riunito per fare il punto sulle misure che potrebbero ...

