Stop cartelle e pignoramenti fino a 2021 (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - Stop fino alla fine dell'anno dell'invio di nuove cartelle esattoriali. E' una delle misure inserite nel decreto sulla riscossione, secondo quanto si apprende da fonti di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT -alla fine dell'anno dell'invio di nuoveesattoriali. E' una delle misure inserite nel decreto sulla riscossione, secondo quanto si apprende da fonti di ...

LiciaRonzulli : Nel pieno di una seconda ondata di #Covid e con nuove restrizioni alle porte, da oggi il governo rifiuta di proroga… - Agenzia_Ansa : Stop a cartelle e pignoramenti fino al 2021 - carlosibilia : Una conferma importante: Stop alle cartelle esattoriali fino al 2021! Sempre dalla parte degli italiani che lavoran… - Enricofrasca3g2 : RT @MediasetTgcom24: Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti de… - nikonot : RT @MediasetTgcom24: Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cartelle Stop cartelle esattoriali fino al 31 dicembre Adnkronos Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti dell'epidemia

Rifinanziata la cassa integrazione straordinaria. Fondi per scuola, trasporti e sanità. A luglio arriva l'assegno unico per i figli mentre vengono sospese la plastic e la sugar tax ...

Manovra 'salvo intese, stop cartelle fino a 31 dicembre

Stop alle cartelle esattoriali per decreto fino al 31 dicembre. In arrivo 4 miliardi per il sostegno dei settori più colpiti dall'epidemia. Via libera al Documento programmatico di bilancio da inviare ...

Rifinanziata la cassa integrazione straordinaria. Fondi per scuola, trasporti e sanità. A luglio arriva l'assegno unico per i figli mentre vengono sospese la plastic e la sugar tax ...Stop alle cartelle esattoriali per decreto fino al 31 dicembre. In arrivo 4 miliardi per il sostegno dei settori più colpiti dall'epidemia. Via libera al Documento programmatico di bilancio da inviare ...