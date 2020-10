Spiagge aperte e turisti in costume da bagno a Riccione (Di domenica 18 ottobre 2020) Domenica Riccione festeggia i suoi 98 anni inaugurando la stagione invernale in un clima quasi primaverile. In attesa della cerimonia in piazza, domenica mattina la spiaggia della Perla Verde si ... Leggi su riminitoday (Di domenica 18 ottobre 2020) Domenicafesteggia i suoi 98 anni inaugurando la stagione invernale in un clima quasi primaverile. In attesa della cerimonia in piazza, domenica mattina la spiaggia della Perla Verde si ...

Domenica Riccione festeggia i suoi 98 anni di vita, inaugurando la stagione invernale in un clima quasi primaverile. In attesa della cerimonia in piazza, la spiaggia della Perla verde si è presentata ...

