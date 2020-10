Spari tra la folla nel cuore della città. 4 feriti, gravissimo un 17enne (Di domenica 18 ottobre 2020) Reggio Emilia, paura tra le strade. Una sparatoria scoppiata intorno alle 23, probabile conseguenza di una lite fra baby gang, ha disseminato panico e paura tra le strade del centro storico. Proprio in pieno centro, dunque, in piazza del Monte, uno dei ragazzi presenti allo scontro ha improvvisamente sparato circa quattro colpi, armato di una scacciacani o una pistola di piccolo calibro. Sono stati colpiti così alcuni ragazzi intenti a passeggiare sul corso come ogni sabato sera. Il Resto del Carlino, oltre a fornire una documentazione fotografica molto dettagliata dello scenario di panico in centro, riporta anche la notizia di quattro ragazzi feriti, urgentemente ricoverati presso il Santa Maria Nuova Tra questi i due giovanissimi, un 20enne e un 17enne, in condizioni serie e gravi.



