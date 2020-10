Palermo, pretattica sul modulo: le scelte di Roberto Boscaglia per la sfida contro il Bisceglie (Di domenica 18 ottobre 2020) "Forse il campionato dei rosa comincia proprio in Puglia".Scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Bisceglie, "un avversario finalmente inferiore sulla carta". Secondo il noto quotidiano, il dubbio sul modulo sembra pretattica, con il tecnico Roberto Boscaglia che - a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri nel corso della consueta conferenza stampa pre gara - dovrebbe tornare al 4-2-3-1.D'altra parte, l'allenatore originario di Gela in settimana ha sempre provato questa soluzione. "contro un avversario alla portata la differenza dovrebbero farla gli attaccanti". In avanti, con ogni probabilità, la prima punta sarà ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) "Forse il campionato dei rosa comincia proprio in Puglia".Scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casae sullail, "un avversario finalmente inferiore sulla carta". Secondo il noto quotidiano, il dubbio sulsembra, con il tecnicoche - a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri nel corso della consueta conferenza stampa pre gara - dovrebbe tornare al 4-2-3-1.D'altra parte, l'allenatore originario di Gela in settimana ha sempre provato questa soluzione. "un avversario alla portata la differenza dovrebbero farla gli attaccanti". In avanti, con ogni probabilità, la prima punta sarà ...

