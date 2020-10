Nuvole, parla il cast: “La storia di Zach è un’ispirazione per tutti” (Di domenica 18 ottobre 2020) La nostra intervista al protagonista Fin Argus, Neve Campbell e il cast di Nuvole, il toccante film che racconta la storia di Zach Sobiech, su Disney+ dal 16 Ottobre. È una storia preziosa e toccante quella che racconta Nuvole, il nuovo original di Disney+ ispirato alla storia vera di Zach Sobiech, uno studente diciassettenne con un gran talento musicale che convive con l'osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. Una situazione che cambia quando, all'inizio dell'ultimo anno di scuola, scopre che la malattia si è diffusa e gli restano pochi mesi di vita, un tempo che sceglie di dedicare alla musica e i suoi sogni, insieme alla sua migliore amica Sammy. Il loro è un toccante viaggio nel mondo della musica che ci siamo fatti raccontare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) La nostra intervista al protagonista Fin Argus, Neve Campbell e ildi, il toccante film che racconta ladiSobiech, su Disney+ dal 16 Ottobre. È unapreziosa e toccante quella che racconta, il nuovo original di Disney+ ispirato allavera diSobiech, uno studente diciassettenne con un gran talento musicale che convive con l'osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. Una situazione che cambia quando, all'inizio dell'ultimo anno di scuola, scopre che la malattia si è diffusa e gli restano pochi mesi di vita, un tempo che sceglie di dedicare alla musica e i suoi sogni, insieme alla sua migliore amica Sammy. Il loro è un toccante viaggio nel mondo della musica che ci siamo fatti raccontare ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole parla Nuvole: La storia vera di Zach Sobiech e la canzone Clouds GingerGeneration.it Nuvole: la storia vera di Zach Sobiech, morto di tumore a 18 anni, raccontata nel film Disney+

Nuvole, il nuovo film targato Disney+, è basato sulla storia vera di Zach Sobiech, il ragazzo morto di cancro a 18 anni dopo aver inciso una hit internazionale. Zach Sobiech è il cantante di Nuvole (C ...

Carpenter: «Con Nuvole raccontiamo la speranza»

ROMA Da mesi è in quarantena a casa per l’emergenza covid, ma non si può dire che Sabrina Carpenter pensi di rallentare i ritmi di lavoro. Cantante e attrice 21enne, dall’amplissima fanbase (solo su i ...

