Nuovo Lockdown: Confesercenti, si rischia di mettere in gioco oltre 270 miliardi di consumi fino a Natale (Di domenica 18 ottobre 2020) La sicurezza pubblica è la priorità assoluta, ma nuove restrizioni rischiano di mettere definitivamente in crisi il sistema delle piccole e medie imprese italiane, afferma Confesercenti Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) La sicurezza pubblica è la priorità assoluta, ma nuove restrizionino didefinitivamente in crisi il sistema delle piccole e medie imprese italiane, afferma

NicolaPorro : Perché da luglio a ferragosto sono stati fatti pochi #tamponi? Non sarebbe stato utile monitorare l'epidemia nella… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - Rinaldi_euro : Nuovo lockdown? Gli italiani amano i loro aguzzini - Marco Gervasoni - LaStampa : L’ex presidente della Commissione europea: «Ho fiducia in Conte, l’idea di Europa di Salvini incompatibile con il P… - Rosalba94611032 : RT @FondAgnelli: Scuola: un modello più flessibile per evitare un nuovo lockdown generale, dopo quello in Campania. Scaglionamenti delle le… -