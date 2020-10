Nintendo Switch straccia tutti, la console è in cima alle classifiche di vendita americane da ben 22 mesi consecutivi (Di domenica 18 ottobre 2020) tutti sanno che Nintendo è in grado di stupire e sorprendere, ma dopo il gran bel passo falso di Wii U, nessuno si sarebbe aspettato un'esplosione di popolarità con la console successiva.E invece, guarda un po', in brevissimo tempo Nintendo Switch è diventata una console incredibilmente popolare, tanto da aver già superato le vendite di GameCube, SNES, Xbox One ed essere sulla buona strada per diventare la console Nintendo più venduta nella storia, primato attualmente occupato da Nintendo Wii.In America, soprattutto, la console ibrida è incredibilmente popolare, tanto che, come riporta l'agenzia di analisi NPD, Switch è risultato l'hardware più ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 ottobre 2020)sanno cheè in grado di stupire e sorprendere, ma dopo il gran bel passo falso di Wii U, nessuno si sarebbe aspettato un'esplosione di popolarità con lasuccessiva.E invece, guarda un po', in brevissimo tempoè diventata unaincredibilmente popolare, tanto da aver già superato le vendite di GameCube, SNES, Xbox One ed essere sulla buona strada per diventare lapiù venduta nella storia, primato attualmente occupato daWii.In America, soprattutto, laibrida è incredibilmente popolare, tanto che, come riporta l'agenzia di analisi NPD,è risultato l'hardware più ...

Eurogamer_it : #NintendoSwitch straccia tutti, la console è in cima alle classifiche di vendita americane per 22 mesi consecutivi. - lucaviscardi : Mentre aspettiamo le nuove Xbox e PlayStation, il mercato da due anni ha un unico vincitore! Nel podcast di oggi, l… - follower_games : RT @PokeMillennium: Square Enix: Tetsuya Nomura al lavoro su un titolo per Nintendo Switch #PokemonMillennium #SquareEnix #NintendoSwitch #… - PokeMillennium : Square Enix: Tetsuya Nomura al lavoro su un titolo per Nintendo Switch #PokemonMillennium #SquareEnix… - NintendoHall : Clea: il survival horror in arrivo il 30 ottobre sull'eShop di Nintendo Switch -