Mourinho ripreso da 3-0 a 3-3! E Ancelotti scappa in classifica (Di domenica 18 ottobre 2020) Tottenham-West Ham è per cuori forti, è incredibile quello che accade in casa degli Spurs: Son dopo appena un minuto apre le danze e poi l'uragano Kane firma una doppietta all'8' e al 16', ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) Tottenham-West Ham è per cuori forti, è incredibile quello che accade in casa degli Spurs: Son dopo appena un minuto apre le danze e poi l'uragano Kane firma una doppietta all'8' e al 16', ...

Beffa incredibile per Mourinho che già pregustava il secondo posto in scia ... Rovinato l'esordio di Bale che parte dalla panchina ed entra nella ripresa. Nelle altre sfide della quinta giornata di ...

Il Tottenham, dopo essere andato sul 3-0, si fa incredibilmente riprendere dal West Ham, che fissa il punteggio sul definitivo 3-3 nel match valevole per la quinta giornata di Premier League 2020/2021 ...

Beffa incredibile per Mourinho che già pregustava il secondo posto in scia ... Rovinato l'esordio di Bale che parte dalla panchina ed entra nella ripresa. Nelle altre sfide della quinta giornata di ...