LIVE Giro delle Fiandre 2020 in DIRETTA | attacco di Alaphilippe | van der Poel e van Aert a 40 km dal traguardo!

14:55 Inizia la salita del Taaienberg. 14:53 Scatta di nuovo Alaphilippe! Con lui ci sono van der Poel e van Aert. 14:51 In difficoltà Mads Pedersen. 14:49 Cominciato il tratto di pavé di Mariaborrestraat. 14:48 Al comando si è formato un gruppo di sette uomini, dietro circa 20 unità all'inseguimento. 14:45 Anche Alaphilippe si muove insieme agli altri big. 14:44 Scatta van der Poel! Alla sua ruota si portano van Aert e Bettiol, la corsa si infiamma. 14:42 Iniziata la salita del Koppenberg. 14:40 Ripresa la fuga!

