Lamberto Sposini | come sta oggi l’amato conduttore Rai?

Leggi su youmovies

(Di domenica 18 ottobre 2020) Questo articolostal’amato? .più di nove anni fa è stato vittima di un malore proprio in diretta: cosa sappiamo delle sue condizioni? Un saluto commosso da parte di Mara Venier all’interno del suo storico e amato programma Domenica In. In molti si chiedonostiail, colpito da un gravissimo malore proprio in …