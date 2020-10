Inzaghi | “Risultato bugiardo | giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo della Roma. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo all’ “Olimpico” per affrontare la formazione di Paulo Fonseca. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i capitolini. Prestazione – “Venire a Roma e fare dieci tiri in porta non è da tutti. Abbiamo giocato alla pari per 70 minuti, abbiamo avuto l’occasione del 3-2 e quella del 3-3. Il risultato è sicuramente, a sprazzi siamo stati noi a comandare il gioco. Per una neopromossa come noi è una grande soddisfazione” Identità – “Mostrare questa mentalità e con questa voglia su un campo ...