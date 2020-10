Il più grande merito di Gattuso è stato accantonare le sue idee iniziali (Di domenica 18 ottobre 2020) La fortuna del Napoli è che Gattuso è notevolmente più intelligente dei suoi sostenitori. Lo scrivemmo già dopo Barcellona-Napoli, quando buona parte della tifoseria si beò della non partita mentre l’allenatore, settimane dopo, parlò giustamente di clamorosa occasione sprecata. Oggi siamo convinti che quella serata sia stato uno spartiacque nella carriera di Gattuso, ancor più che nella sua avventura napoletana. Quella è stata la serata in cui è morto definitivamente quel che viene definito sarrismo. Quel modo di giocare, quella trama di passaggi per lo più inutili e ripetitivi, con controllo del pallone e del campo, ma che raramente porta la squadra a rendersi pericolosa. Una riedizione della Colombia di Maturana. Quel Napoli si è rivisto durante i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) La fortuna del Napoli è cheè notevolmente più intelligente dei suoi sostenitori. Lo scrivemmo già dopo Barcellona-Napoli, quando buona parte della tifoseria si beò della non partita mentre l’allenatore, settimane dopo, parlò giustamente di clamorosa occasione sprecata. Oggi siamo convinti che quella serata siauno spartiacque nella carriera di, ancor più che nella sua avventura napoletana. Quella è stata la serata in cui è morto definitivamente quel che viene definito sarrismo. Quel modo di giocare, quella trama di passaggi per lo più inutili e ripetitivi, con controllo del pallone e del campo, ma che raramente porta la squadra a rendersi pericolosa. Una riedizione della Colombia di Maturana. Quel Napoli si è rivisto durante i ...

