“Ho avuto paura, in quei momenti sei un uomo malato”, il calciatore del Genoa si confessa (Di domenica 18 ottobre 2020) Valon Behrami è stato uno dei calciatori positivi al Coronavirus, in casa Genoa è scoppiato un vero e proprio focolaio. Il centrocampista ha raccontato la sua storia in un’intervista ai microfoni di Sky Sport. “Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la paura, per me e per la mia famiglia, perchè in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti”. “Sono state contagiate milioni di persone, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Valon Behrami è stato uno dei calciatori positivi al Coronavirus, in casaè scoppiato un vero e proprio focolaio. Il centrocampista ha raccontato la sua storia in un’intervista ai microfoni di Sky Sport. “Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la, per me e per la mia famiglia, perchè innon sei unmalato, ma semplicemente unmalato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti”. “Sono state contagiate milioni di persone, ...

luigidimaio : Il #17ottobre è la giornata internazionale per la lotta alla povertà. Girando l’Italia, ho avuto modo di ascoltare… - chetempochefa : 'L’unico problema per me è che sono vecchia, quando sono stata arrestata ho avuto difficoltà a salire sul veicolo d… - HuffPostItalia : Massimiliano Ossini: 'Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti' - GiuseppeCultre6 : RT @Blu09765054: Ho avuto in dono una porzione di cielo , ci ho messo dentro i pensieri più neri e ora aspetterò che diventino stelle. C.… - claudiocarmina3 : Credete che una Donna di 48 anni possa 'stare' con un uomo di 72...? Io sono fortemente convinto di NO...E guardare… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho avuto Moreno Cedroni: «Non chiamatemi più giocoliere, è una vita che studio» Corriere della Sera