Guida TV: programmi di stasera, domenica 18 ottobre 2020

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 18.10.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. 

RAI1 L'Allieva 3 Fiction 
RAI2 N.C.I.S. Los Angeles/N.C.I.S. New Orleans Serie TV 
RAI3 Che tempo che fa Talk Show 
RETE4 Cast Away Film 
CANALE5 Live – Non è la d'Urso Infotainment 
ITALIA1 Una spia e mezzo Film 
LA7 Non è L'Arena Attualità 
REALTIME 90 giorni per innamorarsi…prima dei 90 giorni Docureality 
CIELO The Loft Film 
TV8 MasterChef Italia 9 Talent Show 
NOVE Ultimo – Il Capitano Documentario

Ultime Notizie dalla rete : Guida programmi Guida Tv domenica 18 ottobre Dituttounpop Antonio Ricci positivo al Covid: il consulto dei medici poi il ricovero

Anche Antonio Ricci è stato contagiato dal coronavirus: il padre di Striscia la notizia è stato ricoverato in via precauzionale nella sua città natale.

Stasera in TV 18 ottobre: L’allieva 3 su Rai Uno, Live non è la D’Urso su Canale 5

La guida ai film e ai programmi in onda stasera 18 ottobre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre ...

Anche Antonio Ricci è stato contagiato dal coronavirus: il padre di Striscia la notizia è stato ricoverato in via precauzionale nella sua città natale.La guida ai film e ai programmi in onda stasera 18 ottobre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre ...